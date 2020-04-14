Резиденты московской ОЭЗ напечатают на 3D-принтере комплектующие для медоборудования

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Компании, работающие на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", готовы с помощью 3D-принтеров наладить производство дефицитных комплектующих устройств для медоборудования. Первые пробные партии напечатанных клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких и бесконтактные устройства для выключателей уже направлены в медицинские учреждения, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Сегодня на 3D-принтере можно напечатать практически все: от свистка до настоящего самолета и сердечного клапана. Технология позволяет в очень короткие сроки спроектировать оборудование и перейти к его производству. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции требует именно таких быстрых и принципиально новых решений. Опираясь на лучшие мировые практики, столичные предприятия помогут обеспечить больницы страны необходимым оборудованием", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По словам руководителя ОЭЗ Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, сейчас в ОЭЗ "Технополис "Москва" растет количество предложений со стороны резидентов, готовых печать дефицитные 3D-компоненты. "Например, дочерняя компания АО "НПО Систем" ООО "Аддитивный инжиниринг" выпускает в сутки на территории столичной особой экономической зоны 175 защитных многоразовых респираторов из полиамида, 48 клапанов для аппаратов поддержки дыхания и 4 тыс. бесконтактных устройств. Запросы на продукцию компании стремительно увеличиваются", - уточнил Дегтев.