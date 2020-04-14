Ресин призвал оборудовать храмы Москвы камерами для онлайн-трансляций богослужений

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Столичные храмы должны быть оборудованы камерами внутреннего наблюдения для проведения онлайн-трансляций богослужений в условиях самоизоляции и распространения коронавируса. Такое мнение ТАСС во вторник высказал депутат Госдумы, куратор программы по строительству православных храмов в Москве Владимир Ресин.

"До этого времени мы заботились в основном об установке наружных камер для контроля хода работ, а затем и для охраны объекта. Теперь же ясно, что необходимо размещать камеры и внутри церквей. Думаю, этот вопрос станет предметом обсуждения на будущих совещаниях", - сказал он.

По словам Ресина, ситуация с коронавирусом показала, что современные технические возможности позволяют прихожанам вести активную жизнь и в онлайн-формате. Он напомнил, что верующие могут ежедневно следить за богослужениями в храме Христа Спасителя по онлайн-трансляциям на телеканалах "Спас" и "Союз", а на сайтах новых храмов появилась возможность подавать записки о здравии и об упокоении. Ресин добавил, что во многих новых храмах Москвы, возведенных по программе строительства храмов, уже есть возможность регулярно организовывать онлайн-трансляции богослужений.

"Этот опыт самоизоляции высветил те направления, которые можно и нужно доработать. Я считаю, это хорошая возможность оснастить храмы всем необходимым, чтобы те люди, которые и в обычное время испытывают трудности с доступом к местам общественного пользования, смогли продолжать насыщенную духовную жизнь в онлайн-формате. В будущем, когда закончится пандемия, это оснащение можно будет использовать, чтобы маломобильные граждане оставались активными участниками сообщества", - сказал Ресин.

По его словам, на Пасху в условиях распространения коронавируса лучшее решение для православных верующих - следовать указанию патриарха и оставаться дома, смотреть большую трансляцию из храма Христа Спасителя. "Скажем, схождение Благодатного огня ежегодно могли онлайн наблюдать все желающие, но сколько россиян имели возможность приехать и принять личное участие? Немного. Чудо от этого не перестает быть чудом", - сказал он.

О Пасхе

Православные верующие в 2020 году отметят Пасху 19 апреля. Традиционно в этот день прихожане несут в храмы и монастыри пасхи, куличи и яйца для освящения, однако по требованиям санитарных властей церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи с 13 по 19 апреля в Москве и области пройдут без прихожан.