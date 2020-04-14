В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Всего 55 людей, нарушивших карантин, привлекли к административной ответственности с момента ужесточения ограничительных мер в городе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

Жители столицы с подтвержденным коронавирусом, которым предписано лечиться дома, должны строго соблюдать карантин.

"С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, общая сумма штрафов составила 220 тыс. рублей. Они все помещены на принудительное лечение в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках, и Алтуфьево", - говорится в сообщении. За последние три дня в Москве, в частности, зафиксировали 25 нарушений карантина теми, кто находился на домашнем лечении, в том числе на территории Троицкого округа.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил, что столичные власти с 13 апреля на неделю приостанавливают работу большинства организаций и компаний столицы и начинают вводить пропускную систему для передвижения по городу. Он пояснил, что решение связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Согласно указу мэра, для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля 2020 года, их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.