Дептранс Москвы напомнил сервису каршеринга Anytime Prime о приостановке работы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы напомнил сервису краткосрочной аренды автомобилей без оклейки Anytime Prime о том, что в столице официально приостановлена деятельность всех компаний каршеринга в любом виде. Об этом сообщает во вторник пресс-служба департамента.

На сайте компании уточняется, что приложение Anytime прекратило работу, но доступен для пользования сервис аренды премиальных автомобилей без оклейки Anytime Prime.

"Напоминаем сервису Anytime, что согласно указу мэра Москвы работа каршеринга приостановлена в любом виде, так как обеспечить безопасность пассажиров там - сложно. Мы продолжим проверки и отправим в прокуратуру данные по компаниям, которые нарушают указ мэра", - говорится в сообщении.

10 апреля был опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина, в котором говорится, что оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей приостанавливается в столице с 13 по 19 апреля из-за распространения коронавируса. Мэр пояснил, что соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень трудно.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21102 случая заражения, выздоровели 1694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.