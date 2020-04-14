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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Китайские и московские специалисты обменяются опытом в лечении коронавируса

Заммэра столицы Анастасия Ракова отметила, что они уже провели рабочие встречи на базе больницы №15 им. Филатова и больницы в Коммунарке

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Специалисты из Китая и Москвы обменяются опытом в лечении новой коронавирусной инфекции, сообщила журналистам во вторник заммэра столицы Анастасия Ракова.

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"В рамках международного обмена у нас в Москве присутствуют китайские эпидемиологи и инфекционные врачи, которые уже прошли свой этап борьбы с коронавирусом в Китае. Сейчас, в рамках обмена опытом, [они] помогают нашим московским врачам, дают рекомендации, предложения по тому, как разобщать людей, как выявлять заболевание, как лечить. Они уже несколько дней присутствуют в Москве, провели соответствующие рабочие встречи и обмен опытом на базе наших городских больниц, таких как больница №15 им. Филатова, больница в Коммунарке. Сегодня у нас большая встреча и с представителями федеральных структур, и всех городских служб, которые непосредственно занимаются борьбой с коронавирусом. У нас полностью присутствует клинический комитет, и я надеюсь, что мы очень продуктивно обсудим все вопросы и обменяемся опытом и наработками, которые у нас на сегодняшний день существуют", - сказала Ракова.

Руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун отметил, что московские специалисты также поделятся с китайскими коллегами своими наработками. По его словам, у врачей столицы есть опыт, позволяющий ставить диагноз коронавируса на основании специфических клинических признаков в сочетании с результатами компьютерной томографии. Также есть схема лечения по противовирусной терапии, ведению тяжелых больных, которая содержится в рекомендациях Министерства здравоохранения РФ и профильного департамента Москвы.

"Сегодня состоится обмен мнениями по широкому кругу вопросов теоретического и практического свойства, в том числе по эпидемиологии, вирусологии, диагностике и лечению, источникам заражения, путям передачи, способам изоляции, карантинизации, новым методам диагностики, основанных на тестировании, <...> применению новых методик <...> Я уверен, что это общение даст нам новые возможности, чтобы защитить москвичей и граждан РФ от этой напасти (коронавируса - прим. ТАСС)", - сказал Хрипун.

По его словам, в столице есть определенный запас коек для лечения зараженных коронавирусом, также имеется график разворачивания новых стационаров и прогнозы по заболеваемости. Все коллективы в московских больницах, которые перепрофилированы, работают, пройдя необходимое обучение, они обладают достаточным количеством средств санзащиты. Также проводится активное обучение медиков, которые могут заняться лечением зараженных коронавирусом в дальнейшем, сказал глава департамента. Он подчеркнул, что развернуть крупный стационар емкостью от 500 до 1 тыс. коек - процесс не однодневный, и к нему нужно готовиться заранее.

О делегации из КНР

Как рассказал замдиректора инфекционной больницы провинции Хэйлунцзян, заведующий группой специалистов по противовирусному лечению Ванг Кайли, после запланированной во вторник беседы коллеги из Китая готовы продолжать сотрудничество и обмен опытом с российскими специалистами, который, по его мнению, будет крайне полезен и в Москве, и в России в целом.

"Мы уже три дня в Москве, и высоко оцениваем работу и меры, которые приняли правительство Российской Федерации и Москвы и уделяют больше внимание ситуации. Также высоко оцениваем подготовку к борьбе с распространением коронавируса. Думаю, что в этой борьбе ситуации в Москве и Китае похожи, в том числе по особенностям и этапам разных уровней распространения вируса", - сказал Кайли.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (16:13 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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