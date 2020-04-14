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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве транспортная полиция ведет разъяснительную работу по режиму самоизоляции

Полицейские через громкоговорители оповещают о правилах безопасного поведения в период режима повышенной готовности и об ответственности за их нарушения

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции проводят профилактическую работу на вокзалах и аэропортах Москвы, а также выявляют нарушителей режима самоизоляции. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"На железнодорожных вокзалах и в аэропортах столицы наряды патрульно-постовой службы ведут профилактическую работу со всеми категориями пассажиров, но особенно с лицами старшего возраста. Им раздаются специальные памятки и напоминают о необходимости соблюдать режим самоизоляции и не покидать без острой необходимости место жительства", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, транспортные полицейские через громкоговорители оповещают людей о правилах безопасного поведения в период режима повышенной готовности и об ответственности за их нарушения. "Столичные транспортные полицейские ведут также работу по выявлению лиц, уклоняющихся от соблюдения постановлений, вынесенных Роспотребнадзором или уполномоченными органами здравоохранения. Нарушители карантина либо режима самоизоляции привлекаются к административной ответственности", - подчеркнули в пресс-службе.

Как отметили в УТ МВД по ЦФО, большая нагрузка ложится на полицейских в аэропорту Шереметьево, который единственный в столице принимает рейсы из-за границы. Сюда прибывают люди в том числе из стран с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. В сутки аэропорт принимает до 500 граждан. Сотрудники Роспотребнадзора вручают всем прибывшим постановления о самоизоляции, после чего москвичи и жители Подмосковья отправляются на карантин по месту проживания. В то же время с жителями других регионов проводится разъяснительная работа о необходимости прохождения карантина в обсервационных центрах.

При этом усилены меры по защите здоровья и самих сотрудников транспортной полиции, отметили в пресс-службе. Они несут службу в защитных масках и перчатках.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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