Около 2 млн человек посетили онлайн-программу на ВДНХ ко Дню космонавтики

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Количество посетителей онлайн-программы ВДНХ в честь Дня космонавтики составило около 2 млн человек. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"Для познавательных и культурных проектов онлайн-формат открывает новые возможности. Так как все события праздничной программы были именно онлайн, они собрали впечатляющее количество участников - около 2 млн человек. Для сравнения: центр "Космонавтика и авиация", которому исполнилось два года, за все время работы принял 1,6 млн посетителей. А это один из самых популярных технических музеев города", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

К 12 апреля ВДНХ и социальная сеть "Одноклассники" запустили сразу несколько совместных проектов. Виртуальную выставку и аудиогид "Легенды Космоса" по экспозиции центра "Космонавтика и авиация", озвученный известными артистами, телеведущими и космонавтами, уже оценили около одного миллиона человек. В викторине "Ботаник", где на десять вопросов космонавтов отвечали пользователи социальной сети, приняли участие около тысячи человек, а победителями стали 18 из них. Еще 20 тыс. участников проверили свои знания, пройдя интерактивный тест от покорителей космоса на странице ВДНХ в "Одноклассниках". Все эти активности доступны и после праздника.

Также 12 апреля на сайтах ВДНХ и центра "Космонавтика и авиация" в прямом эфире состоялся "Космический диктант".

"Участники отвечали на 30 вопросов из разных областей космонавтики. За главный приз - часы марки "Штурманские", которые являются точной копией тех, что были на руке у Юрия Гагарина в его легендарном полете, - боролись 622 участника", - говорится в сообщении.