{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Больница имени Спасокукоцкого в Москве готова принимать пациентов с коронавирусом

Для этого перепрофилировали лечебный корпус, он рассчитан на более 800 коек и оснащен необходимым оборудованием

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого в Москве готова к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией, для этого в стационаре был перепрофилирован лечебный корпус №6, сообщила журналистам во вторник заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"В столице наблюдается значительный прирост заболевших коронавирусом. Если на прошлой неделе в сутки выявлялось около 500-600 больных, то сегодня впервые эта цифра достигла почти 1,5 тыс. Мы продолжаем увеличивать коечный фонд и перепрофилировать московские стационары для приема больных с COVID-2019. Теперь ряды "коронавирусных" стационаров пополнила больница имени Спасокукоцкого", - сказала Ракова.

Она уточнила, что переоборудованный корпус рассчитан на более 800 коек и оснащен необходимым оборудованием. В здании был проведен ремонт с перепланировкой помещений для приема больных с коронавирусом: к койкам проведен кислород для оперативной помощи больным с легочной недостаточностью. Также установлены аппараты КТ для эффективной диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В корпусе предусмотрен раздельный вход для приема и выписки больных, а также раздельные входы для персонала с оборудованными шлюзами и душевыми, установлены новые санпропускники, препятствующие распространению инфекции

Ракова добавила, что в медучреждение уже закуплен необходимый объем лекарств, в том числе противовирусных и антибактериальных препаратов, дезинфицирующих и антисептических средств. Во время пребывания в стационаре пациенты получат специализированное сбалансированное пятиразовое питание в индивидуальных термобоксах.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (17:53 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве суд оштрафовал мужчину, проживающего с больным коронавирусом, за поход в магазин
Штраф составил 15 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС