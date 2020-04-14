Больница имени Спасокукоцкого в Москве готова принимать пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого в Москве готова к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией, для этого в стационаре был перепрофилирован лечебный корпус №6, сообщила журналистам во вторник заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"В столице наблюдается значительный прирост заболевших коронавирусом. Если на прошлой неделе в сутки выявлялось около 500-600 больных, то сегодня впервые эта цифра достигла почти 1,5 тыс. Мы продолжаем увеличивать коечный фонд и перепрофилировать московские стационары для приема больных с COVID-2019. Теперь ряды "коронавирусных" стационаров пополнила больница имени Спасокукоцкого", - сказала Ракова.

Она уточнила, что переоборудованный корпус рассчитан на более 800 коек и оснащен необходимым оборудованием. В здании был проведен ремонт с перепланировкой помещений для приема больных с коронавирусом: к койкам проведен кислород для оперативной помощи больным с легочной недостаточностью. Также установлены аппараты КТ для эффективной диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В корпусе предусмотрен раздельный вход для приема и выписки больных, а также раздельные входы для персонала с оборудованными шлюзами и душевыми, установлены новые санпропускники, препятствующие распространению инфекции

Ракова добавила, что в медучреждение уже закуплен необходимый объем лекарств, в том числе противовирусных и антибактериальных препаратов, дезинфицирующих и антисептических средств. Во время пребывания в стационаре пациенты получат специализированное сбалансированное пятиразовое питание в индивидуальных термобоксах.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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