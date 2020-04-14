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Агентство креативных индустрий в Москве начнет работу с антикризисной поддержки отрасли

Замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Кирилл Ильичев уточнил, что работа над созданием агентства велась до ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация "Агентство креативных индустрий", созданная столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития, начнет свою работу с мер по поддержке отрасли в ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента Кирилл Ильичев.

Он уточнил, что работа над созданием агентства велась до ситуации с коронавирусом и введения ограничительных мер.

"Мы начали процесс создания автономной некоммерческой организации "Агентство креативных индустрий". Его в связи с кризисом не успели завершить", - сказал он в ходе онлайн-встречи по мерам поддержки предпринимателей, работающих по направлению креативных индустрий, и уточнил, что агентство, тем не менее, начало работу. В этом году и на время пандемии коронавируса его деятельность будет направлена на реализацию антикризисных мер по поддержке креативных индустрий.

Креативные индустрии представляют собой сектор экономики, в основе продукта или услуги которого лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант. Они создают продукт и рабочие места путем производства и использования интеллектуальной собственности. К креативным индустриям традиционно относят такие отрасли, как кино, анимация, мода, архитектура, искусство, фотография, телерадиовещание и реклама.

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