Подмосковная полиция составила более 600 протоколов на нарушителей режима самоизоляции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Московской области составили больше 600 протоколов на нарушителей режима самоизоляции и вручили больше 16 тыс. уведомлений гражданам старше 65 лет. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-24" заявил представитель ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин.
"На сегодняшний день вручено свыше 16 тыс. уведомлений гражданам старше 65 лет, составлено более 600 административных протоколов по факту нарушения режима самоизоляции", - сказал Стрыгин.
С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции. На период 13-19 апреля приостанавливаются работа большинства организаций. При этом продолжат работать продовольственные магазины, аптеки, а также организации непрерывного цикла.
Всего в Московской области зафиксировано 2 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 24 человек. Выписаны после выздоровления 75 человек.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.