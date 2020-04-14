Подмосковная полиция составила более 600 протоколов на нарушителей режима самоизоляции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Московской области составили больше 600 протоколов на нарушителей режима самоизоляции и вручили больше 16 тыс. уведомлений гражданам старше 65 лет. Об этом во вторник в эфире телеканала " Россия-24 " заявил представитель ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин.

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"На сегодняшний день вручено свыше 16 тыс. уведомлений гражданам старше 65 лет, составлено более 600 административных протоколов по факту нарушения режима самоизоляции", - сказал Стрыгин.

С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции. На период 13-19 апреля приостанавливаются работа большинства организаций. При этом продолжат работать продовольственные магазины, аптеки, а также организации непрерывного цикла.

Всего в Московской области зафиксировано 2 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 24 человек. Выписаны после выздоровления 75 человек.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.