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Дождь и мокрый снег ожидаются в Москве 15 апреля

Днем в столице будет 5-7 градусов тепла

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Дождь, мокрый снег и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 5-7 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до нуля градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 3-8 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.

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Россия
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