Из больницы в Коммунарке выписали 37 пациентов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Почти 490 человек находятся на лечении в московском медицинском центре в Коммунарке, за сутки из него выписали 37 человек, сообщил в среду главный врач учреждения Денис Проценко.

"Состоит на лечении 487. За сутки поступило 34, выписано 37", - написал он в своем аккаунте на своей в Facebook.

Главврач уточнил, что у 485 пациентов диагноз "внебольничная пневмония". В отделениях реанимации находятся 39 человек, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.