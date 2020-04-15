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Более 800 тыс. цветов высадят на ВДНХ до середины июня

Среди них бегонии, вербена буэнос-айресская, пеларгонии, декоративные розы, лаванда и другие растения

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Лавандовые кусты и аптекарский огород появятся на ВДНХ летом, всего к середине июня будет высажено более 800 тыс. цветов, сообщается на официальном сайте мэра столицы в среду.

"К середине июня на территории ВДНХ высадят более 800 тыс. цветов. Это бегонии, вербена буэнос-айресская, пеларгонии, декоративные розы, лаванда и другие растения. Новинками этого сезона станут цветочные композиции в Сибирском и Нальчикском скверах. В этом году на ВДНХ создадут композиции из многолетних растений и кустарников", - говорится в сообщении.

Всего в Сибирском сквере высадят более 11 тыс. многолетних цветов 18 видов - вейник, молиния, мшанка и другие. Здесь же появятся кустарники можжевельника и боярышника, черемуха Маака, клены, яблони и декоративные розы разных оттенков. В Нальчикском сквере появятся разные сорта шалфея, эхинацеи, крокуса. Помимо этого, здесь высадят кусты узколистной лаванды "манстед". Лепестки растения обладают насыщенным сине-фиолетовым оттенком и душистым ароматом.

В аптекарском огороде появятся лечебные травы: длиннолистная мята сорта "сильвер форм", тимьян ползучий, тысячелистник и эхинацея "рейнбоу марселла". На площади почти 300 кв. м аптекарского огорода высадят 3,5 тыс. растений.

"Цветочную композицию, напоминающую волны, можно будет увидеть и у павильона "Рабочий и колхозница". При ее создании здесь будут использовать более 10 тыс. вербен буэнос-айресских и сцевол. В композиции используют оттенки от синего до сиреневого. В начале Центральной аллеи ВДНХ, около анфилады фонтанов, высадят более 45 тыс. цветов. Среди них кроваво-красная герань, крокосмия, нивяник, алиссум морской, канна и другие. Вокруг каждого из 14 фонтанов на аллее сделают живую изгородь из кустарников туи западной и кизильника блестящего", - добавляется в сообщении.

Кроме того, на ВДНХ будут цвести более 35 тыс. кустов роз самых разных сортов и оттенков. В мае на территории выставки также распустятся более 600 тыс. тюльпанов.

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