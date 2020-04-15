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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин: ограничения из-за коронавируса стали серьезным ударом по образу жизни москвичей

Среди основных проблем мэр столицы назвал потерю работы, снижение доходов, необходимость самоизоляции, срыв сделок из-за прекращения выдачи документов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ограничения, введенные в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса, стали серьезным ударом по привычному образу жизни горожан, написал в среду мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Среди проблем, которые в настоящее время испытывают горожане, он назвал "потерю работы, снижение доходов, необходимость самоизоляции в четырех стенах, срыв сделок из-за прекращения выдачи документов". "Ограничения, действующие в связи с пандемией коронавируса, стали серьезным ударом по привычному образу жизни практически для каждого москвича", - отметил мэр.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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