Собянин: ограничения из-за коронавируса стали серьезным ударом по образу жизни москвичей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ограничения, введенные в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса, стали серьезным ударом по привычному образу жизни горожан, написал в среду мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Среди проблем, которые в настоящее время испытывают горожане, он назвал "потерю работы, снижение доходов, необходимость самоизоляции в четырех стенах, срыв сделок из-за прекращения выдачи документов". "Ограничения, действующие в связи с пандемией коронавируса, стали серьезным ударом по привычному образу жизни практически для каждого москвича", - отметил мэр.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.