{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 500 человек с коронавирусом находятся в Филатовской больнице в Москве

За сутки выписали 160 пациентов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в московской больнице №15 имени Филатова снизилось за сутки с 638 до 502. Всего в медицинском учреждении на утро среды проходят лечение 1 497 человек, сообщил на своей станице в Facebook главный врач больницы Валерий Вечорко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Филатовская больница является одной из основных баз по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в столице. "Всего на лечении 1497 [человек]. Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 502, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией у беременных и родильниц - 44", - написал он.

По данным на 14 апреля, в больнице проходили лечение 1 533 человека, в том числе 638 - с коронавирусной инфекцией. Как уточнил Вечерко, всего за сутки выписаны 160 пациентов, поступили 145.

В больнице проходят лечение 1 422 пациента с диагнозом "внебольничная пневмония", в реанимации сегодня находятся 130 человек, из них 73 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, из них 13 002 приходится на Москву. Выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве за сутки коронавирусом заразились свыше 1,7 тыс. человек
Всего в столице 14 776 зараженных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС