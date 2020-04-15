Более 500 человек с коронавирусом находятся в Филатовской больнице в Москве

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в московской больнице №15 имени Филатова снизилось за сутки с 638 до 502. Всего в медицинском учреждении на утро среды проходят лечение 1 497 человек, сообщил на своей станице в Facebook главный врач больницы Валерий Вечорко.

Филатовская больница является одной из основных баз по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в столице. "Всего на лечении 1497 [человек]. Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 502, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией у беременных и родильниц - 44", - написал он.

По данным на 14 апреля, в больнице проходили лечение 1 533 человека, в том числе 638 - с коронавирусной инфекцией. Как уточнил Вечерко, всего за сутки выписаны 160 пациентов, поступили 145.

В больнице проходят лечение 1 422 пациента с диагнозом "внебольничная пневмония", в реанимации сегодня находятся 130 человек, из них 73 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, из них 13 002 приходится на Москву. Выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.