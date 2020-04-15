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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве за сутки от коронавируса вылечились 189 человек

Всего в столице 1205 выздоровевших

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Число пациентов, выздоровевших после коронавируса в Москве, выросло на 189 за последние сутки - до 1205 человек. Об этом сообщила в среду заммэра столицы Анастасия Ракова.

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"За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны еще 189 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Число выздоровевших в Москве неуклонно растет, и мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится и дальше. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 1205", - сказала она.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В больницах города созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей - инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (11:36 мск) - добавлена информация по тексту. 

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