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Пандемия коронавируса нового типа

Въезд в Москву в некоторых случаях может занять до трех-четырех часов

Росавтотранспорт отметил, что в первый день действия пропускной системы постовые останавливают автомобили выборочно, однако движение все равно затруднено
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля./ТАСС/. Многочасовые пробки образовались при въезде в Москву из-за введенного пропускного режима в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В некоторых случаях въезд в столицу может занять около трех-четырех часов, говорится в среду в сообщении Росавтотранспорта.

"В связи с введенным с 15 апреля 2020 года пропускным режимом на въезде в Москву образовались многочасовые пробки, - говорится в сообщении. - В первый день действия пропускной системы постовые останавливают автомобили выборочно, однако уже сейчас движение затруднено и водители некоторых направлений вынуждены тратить около трех-четырех часов на въезд в столицу".

Сотрудники ГИБДД проверяют у водителей и их пассажиров наличие цифрового пропуска, оформленного в соответствии с указом мэра Москвы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Сверяется электронный цифровой код оформленного пропуска, а также паспорта каждого, кто находится в автотранспортном средстве, уточнили в Росавтотранспорте.

В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей. Под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.

В Москве за сутки коронавирус подтвердился еще у 1 774 человек. Число инфицированных с начала вспышки выросло на 13,6%, до 14 776. Днем ранее рост составлял 12,9%.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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