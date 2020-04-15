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Пандемия коронавируса нового типа

Суды Москвы рассмотрят еще три административных дела за нарушение режима самоизоляции

Всего столичные суды вынесли 23 постановления о штрафах за нарушения самоизоляции

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Московские суды получили еще три административных протокола за нарушение гражданами режима самоизоляции. Это следует из базы судов общей юрисдикции.

В производстве находятся три материала по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, они зарегистрированы 15 апреля. Два материала находятся в Бабушкинском суде столицы, один - в Замоскворецком. Дата рассмотрения протоколов пока не назначена.

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Всего московскими судами было вынесено 23 постановления о штрафах в размере 15 тыс. рублей за нарушения статьи 6.3 КоАП РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

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