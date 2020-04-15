РУДН сообщил о зараженных коронавирусом студентах в своих общежитиях

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский университет дружбы народов (РУДН) сообщил о подтвержденных случаях коронавируса у студентов, живущих в общежитиях вуза. Они изолированы и проходят лечение, корпуса переведены на карантин, сообщается в среду на сайте вуза.

"В наших общежитиях подтверждены единичные случаи заражения коронавирусом - получены положительные результаты теста. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора данные студенты изолированы и проходят лечение, а корпуса, в которых проживали студенты (2, 7, 8 блоки), полностью переводятся в режим карантина. В 10 блоке на карантин переводятся проживающие на 14 этаже", - говорится в сообщении.

Ранее ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий сообщал, что у некоторых сотрудников МГУ обнаружен коронавирус, но "контактов с университетом не было".

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.