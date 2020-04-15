{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

РУДН сообщил о зараженных коронавирусом студентах в своих общежитиях

Инфицированные изолированы и проходят лечение, корпуса, в которых они проживали, переведены на карантин

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский университет дружбы народов (РУДН) сообщил о подтвержденных случаях коронавируса у студентов, живущих в общежитиях вуза. Они изолированы и проходят лечение, корпуса переведены на карантин, сообщается в среду на сайте вуза.

"В наших общежитиях подтверждены единичные случаи заражения коронавирусом - получены положительные результаты теста. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора данные студенты изолированы и проходят лечение, а корпуса, в которых проживали студенты (2, 7, 8 блоки), полностью переводятся в режим карантина. В 10 блоке на карантин переводятся проживающие на 14 этаже", - говорится в сообщении.

Ранее ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий сообщал, что у некоторых сотрудников МГУ обнаружен коронавирус, но "контактов с университетом не было".

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Подушкинский путепровод в Москве полностью перекроют с 15 по 30 апреля
ЦОДД рекомендуют водителям заранее выбирать маршрут и пути объезда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС