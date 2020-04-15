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Московская компания поставит в Канаду инновационные оптические трансформаторы

Власти Москвы отмечают, что столичные предприятия по производству электрического оборудования в прошлом году отгрузили товаров общей стоимостью 88,8 млрд рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" предприятие "Профотек" поставит свою продукцию крупнейшему производителю гидроэлектроэнергии в мире, канадской компании HydroQuebec, сообщила в среду пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Комплект оптических трансформаторов тока предназначен для пилотной цифровой подстанции на реке Сагеней (Канада). Оптические трансформаторы компании "Профотек" дают возможность создавать высокоточные данные измеряемых величин в цифровом формате, что существенно экономит потери электроэнергии", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, производство электрического оборудования - одно из хорошо развитых направлений работы московской промышленности. "В прошлом году индекс промышленного производства электрооборудования в столице составил 134,4%. Всего за год предприятия отрасли отгрузили товаров общей стоимостью 88,8 млрд рублей", - уточнил Прохоров.

Генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев, которого также цитирует пресс-служба, отметил, что "Профотек" является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" уже два года, благодаря этому производитель ежегодно экономит до 47% на налогах и других обязательных платежах. "За это время компании удалось вывести свои разработки на международные рынки. Речь идет о Франции, Финляндии, Италии, Нидерландах, Канаде и странах Ближнего Востока", - сообщил Дегтев.

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