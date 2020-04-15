Московские гостиницы выделили отдельные этажи для проживания медиков

МОСКВА, 15 апреля. Гостиницы Москвы выделили отдельные этажи для бесплатного проживания медицинских работников, которые борются с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в среду представители отелей.

"На сегодняшний день в Radisson "Славянская" проживает 43 специалиста одной из московских больниц: два заведующих отделениями, 10 врачей, 28 медицинских сестер и три сотрудника обслуживающего персонала больницы. Медицинских работников, которые занимаются лечением пациентов, зараженных коронавирусом, поселили на четвертом этаже с отдельным изолированным входом", - сообщила пресс-служба группы компаний "Киевская площадь", в управлении которой находится гостиница.

Отмечается, что медиков обеспечивают двухразовым питанием. Все помещения гостиницы оснащены санитайзерами и рециркуляторами воздуха закрытого типа, а в номерах отключена приточно-вытяжная система вентиляции.

Генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский сообщил, что отели сети продолжают размещение врачей и медицинского персонала.

"В гостиницах созданы максимально комфортные условия для проживания и отдыха медперсонала с соблюдением всех требований безопасности, установленных Роспотребнадзором к размещению гостей и работе сотрудников. Для проживания медперсонала выделены отдельные этажи. Количество проживающих меняется ежедневно, гостиницы Azimut плотно взаимодействуют с Мостуризмом и продолжают принимать заявки на размещение врачей", - отметил он.

Медицинскому персоналу, который борется с распространением коронавируса, предоставят бесплатное проживание, питание и другие услуги в столичных отелях вблизи объектов здравоохранения, ранее сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Это позволит оградить родных и близких медиков от риска заражения, минимизировав контакт с внешней средой, а также даст им возможность восстанавливать силы в комфортных условиях, добавил он.