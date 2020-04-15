Власти Москвы заявили, что горожане узнают об аннулировании их пропусков "почти мгновенно"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы, которые подали заявки на получение цифровых пропусков по телефону, в смс или через сайт mos.ru, но указали ошибочную или ложную информацию, получают сообщение либо электронное письмо об их аннулировании сразу же по результатам проверки, поэтому опасаться, что пропуск недействителен, а вы об этом не знаете, не стоит, сообщил в среду ТАСС первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

"Сначала заявитель получает пропуск. Выдача цифровых пропусков занимает несколько минут. Затем проводится проверка его данных - ФИО, ИНН и пр. И если эти сведения ошибочны, то его пропуск будет аннулирован, и житель почти мгновенно получит уведомление - в СМС или по электронной почте", - сказал Немерюк.

Он подчеркнул, что проверка достоверности поданных сведений занимает некоторое время. "То есть пару дней он может ездить, пока пропуск будет работать. Потом, если принято решение об аннулировании пропуска, он получит об этом уведомление", - сказал Немерюк.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

Как сообщил Собянин в своем блоге, после 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Водители такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира с помощью мобильного приложения.