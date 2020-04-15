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Количество вредных веществ вблизи автотрасс в Москве снизилось в 2,5 раза

По информации Центра организации дорожного движения количество автомобилей на столичных автодорогах за две недели снизилось на 55%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вблизи автотрасс в Москве концентрация вредных веществ в воздухе снизилось в 2,5 раза за последние шесть дней. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Мосэкомониторинга.

"С момента начала режима самоизоляции прошло более двух недель. Рассматриваемый период характеризуется преимущественно пониженными концентрации загрязняющих веществ. В целом вблизи автотрасс средние концентрации веществ снизились в 2,5 раза, диоксида азота - в 1,4 раза, оксида углерода - в 1,2 раза", - уточнили в Мосэкомониторинге.

Аналогичная динамика отмечается в жилых кварталах, где по данным мониторинга наблюдается снижение концентраций диоксида азота в 2,1 раза, оксида азота - в 2,6 раза. Такая стабильность объясняется двумя основными факторами: погодными условиями и сокращением объема выбросов в атмосферу.

По-прежнему значительно ниже обычного воздействие на атмосферу мегаполиса основного источника загрязнения - автотранспорта. По информации Центра организации дорожного движения количество автомобилей на столичных автодорогах за две недели снизилось на 55%, при этом загруженность дорог не оценивалась выше одного балла из десяти.

"Несмотря на то, что вторая нерабочая неделя по метеорологическим условиям самоочищения атмосферы была несколько хуже первой, концентрации в целом остаются ниже обычно наблюдаемых значений, характерных для весны. Подобная ситуация наблюдается на всех городских территориях", - говорится в сообщении.

По предварительным прогнозам метеорологов на предстоящей неделе ожидается воздействие циклонической деятельности. Как результат - осадки, в том числе в виде мокрого снега, усиление ветра. Подобная неустойчивость в атмосфере всегда благоприятно сказывается на процессе ее самоочищения. С учетом подобных прогнозов и сохранения низкого трафика есть все основания надеяться на сохранение наблюдаемых пониженных уровней загрязнения атмосферного воздуха.

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