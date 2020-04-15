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Пандемия коронавируса нового типа

Сотрудники МЧС продезинфицировали Ленинградский вокзал в Москве

Также специалисты обработали 6,5 тыс. кв. м прилегающей территории

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ провели дезинфекцию Ленинградского вокзала в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

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"15 апреля специалисты "Лидера" продезинфицировали более 11 тыс. кв. м внутренних помещений Ленинградского вокзала и 6,5 тыс. кв. м прилегающей к нему территории. Меры предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - сказали в ведомстве.

Для обработки использовался водный раствор хлоркислородных соединений. Этот состав убивает вирус за счет активного хлора, отметили в МЧС.

Всего министерством с начала апреля обработано 1,1 тыс. км дорог, более 3,1 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, 90 лечебных и 97 образовательных учреждений, 593 объекта социального обслуживания, а также около 6,6 тыс. объектов самого министерства и около 6,3 тыс. единиц техники.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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