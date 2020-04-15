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Пандемия коронавируса нового типа

Директор НИИ Склифосовского: москвичи стали с пониманием относиться к госпитализации

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано свыше 14,7 тыс. случаев коронавируса

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Жители столицы, у которых выявляют коронавирус, стали с большим пониманием относиться к вопросу собственной госпитализации - раньше это часто вызывало проблемы и долгие обсуждения. Об этом сообщил в среду директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков в эфире Первого канала.

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"Мы заметили, что пациенты сейчас стали немножко по-другому относиться ко всей ситуации. Если поначалу, когда было очень много больных с коронавирусом, которые достаточно проблемно реагировали на свою госпитализацию, и с ними надо было очень много обсуждать эти вопросы, то сейчас люди стали более понимающими. Потому что те, кто к нам поступают, чувствуют, что им непросто жить, они с большой надеждой относятся к врачам, медсестрам, всему персоналу", - сказал Петриков.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. В Москве к настоящему моменту зафиксировано 14776 случаев коронавируса. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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