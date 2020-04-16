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Краеведческий онлайн-диктант пройдет в Москве 18 апреля

Присоединиться к нему можно будет в течение всего дня с 11:00 до 22:00

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Краеведческий диктант "Московский код" пройдет в столице 18 апреля в онлайн формате. Проект приурочен к 20-й годовщине Дней исторического и культурного наследия Москвы, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

Присоединиться к диктанту можно будет в течение всего дня с 11:00 до 22:00.

"В юбилейный для Дней исторического и культурного наследия год в столице впервые пройдет краеведческий онлайн-диктант. Любой желающий может проверить свои знания о Москве, а заодно узнать интересные факты о меценатах и архитекторах, благодаря которым в столице появились многие знаменитые здания. Возрастных ограничений нет, поэтому мы приглашаем горожан участвовать всей семьей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Краеведческий диктант будет состоять из 40 вопросов в тестовом формате. Он подготовлен совместно с преподавателями МГУ им. М. В. Ломоносова, историками и краеведами. На диктант дается полтора часа. После каждого вопроса участники будут получать развернутый правильный ответ, а по итогам прохождения всего теста - электронный сертификат об участии.

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