Стоимость имбиря в Москве вернулась на прежний уровень

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Цена на имбирь в столице вернулась на прежний уровень. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк во время эфира на радио "Эхо Москвы" в четверг.

"Был всплеск определенный по лимонам, имбирю и чесноку. Действительно, все в какой-то момент включились в рекламу именно этих продуктов <...>. Была такая нагрузка примерно недели две назад", - сказал Немерюк.

Он добавил, что на сегодняшний день все вернулось на прежний уровень. "И даже имбирь вернулся на свои позиции: 350-400 рублей", - сказал Немерюк.