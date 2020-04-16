В Москве работают 4,5 тыс. предприятий общепита во время режима повышенной готовности

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Порядка 4,5 тыс. предприятий общественного питания продолжают работать в период режима повышенной готовности в Москве. Об этом сообщил в четверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире "Эхо Москвы".

"Всего в Москве работают почти 18 тыс. предприятий торговли, почти 4,5 тыс. предприятий общественного питания, которые кормят врачей, которые работают в больницах, кто работает на доставку, столовых. У них приблизительно 350 тыс. сотрудников офлайн ежедневно", - сказал Немерюк.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.