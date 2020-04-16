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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве 18 автобусов будут развозить выписанных из стационаров москвичей по домам

При необходимости их число может быть увеличено

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы выделили 18 автобусов для развозки по домам пациентов, выписанных из стационаров. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента транспорта.

"По поручению мэра Москвы мы выделили автобусы, которые уже развозят выписанных из стационаров москвичей по домам. Задействовали 18 автобусов, при необходимости увеличим их число", - говорится в сообщении.

Весь транспорт проходит регулярную дезинфекцию, водители обеспечены средствами защиты: костюмами, очками, перчатками, масками и антисептиками. Также в сообщении отмечается, что водители проинструктированы о соблюдении санитарно-эпидемических норм.

"Кроме того, с сегодняшнего дня мы направили четыре туристических автобуса обслуживать врачей и других медработников. Забираем и отвозим их на работу", - сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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