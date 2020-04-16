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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирусный стационар на базе больницы РЖД открыли в Москве

В трех московских больницах "РЖД" развернуты уже 1190 коек и подготовлено более 3000 человек медперсонала

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров открыли в четверг коронавирусный стационар на базе клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Н. А. Семашко в Люблино.

"Вступает в ряды борьбы с коронавирусом большой отряд медицинских работников "Российских железных дорог". В Москве открыта уже третья клиника. Всего около 3 000 медработников "РЖД" будут заниматься этой проблемой", - сказал Собянин журналистам.

Он заявил, что медработники "РЖД" вступили в систему борьбы с COVID-19 добровольно. "Это хорошо квалифицированные, знающие свое дело люди, которые привыкли работать с большими объемами, тяжелыми пациентами", - подчеркнул мэр Москвы. Он поблагодарил всех медиков "РЖД" и генерального директора компании Олега Белозерова. "Мы с вами привыкли открывать объекты, а сегодня мы перепрофилируем действующие объекты. Это важное решение. И то, что вы пошли на него, очень важно", - обратился Собянин к главе "РЖД".

В свою очередь Белозеров рассказал журналистам, что в трех московских больницах "РЖД" развернуты уже 1190 коек, подготовлено более 3000 человек медицинского персонала. "Но самое важное, сюда для помощи приезжают коллеги из других регионов, и квалифицированные врачи при необходимости приезжают в Москву в командировки", - подчеркнул глава компании.

Белозеров пообещал Собянину при необходимости перепрофилировать для больных коронавирусом еще несколько больниц. Он также поблагодарил мэра Москвы за пакет поддержки, дополнительные выплаты врачам от правительства Москвы и назвал их беспрецедентными.

По решению руководства РЖД, согласованному с правительством России и правительством Москвы, коронавирусные стационары развернуты на базе крупнейших железнодорожных больниц столицы. Первый был открыт 11 апреля в больнице на улице Шоссейная (240 коек, в том числе 16 реанимационных). Второй стационар был подготовлен к 13 апреля на базе Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе (400 коек, в том числе 40 реанимационных).

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияБелозеров, Олег ВалентиновичПандемия коронавируса нового типа
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