{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы сообщили, что продуктовый рынок столицы не зависит от Китая

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отметил, что основным импортным продуктом был рис

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Столичный продуктовый рынок не зависит от поставок из Китая, все импортируемые оттуда продукты без ущерба для потребителей заместили отечественные производители. Об этом сообщил в четверг руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С китайским импортом сбоев нет, и мы не сильно были зависимы от Китая. У нас был только рис китайский - ключевая позиция. На сегодняшний день у нас рис идет ростовский, краснодарский, здесь каких-либо проблем нет", - сказал Немерюк в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, вся сеть продуктовых магазинов в Москве работает стабильно, дефицита продуктов нет. Запасы в городе сформированы на длительный срок, и с введением пропускного режима никаких сбоев поставок продовольствия нет. При этом Немерюк отметил, что власти не рассматривают введение в городе продуктовых карточек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Власти Москвы выделят на поддержку бизнеса 45 млрд рублей
Среди мер поддержки отсрочки по налоговым платежам, прямые выплаты из бюджета в адрес пострадавших компаний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС