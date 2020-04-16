Власти Москвы сообщили, что продуктовый рынок столицы не зависит от Китая

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Столичный продуктовый рынок не зависит от поставок из Китая, все импортируемые оттуда продукты без ущерба для потребителей заместили отечественные производители. Об этом сообщил в четверг руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"С китайским импортом сбоев нет, и мы не сильно были зависимы от Китая. У нас был только рис китайский - ключевая позиция. На сегодняшний день у нас рис идет ростовский, краснодарский, здесь каких-либо проблем нет", - сказал Немерюк в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, вся сеть продуктовых магазинов в Москве работает стабильно, дефицита продуктов нет. Запасы в городе сформированы на длительный срок, и с введением пропускного режима никаких сбоев поставок продовольствия нет. При этом Немерюк отметил, что власти не рассматривают введение в городе продуктовых карточек.