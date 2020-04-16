Около 740 человек проходят лечение в Инфекционной больнице №2 в Москве

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Около 740 человек находятся на лечении в столичной Инфекционной больнице №2, у 170 из них подтвержден коронавирус, сообщила в среду на своей странице в Facebook главврач больницы Светлана Краснова.

Инфекционная больница №2 является одной из основных баз по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в столице.

"Всего находятся на лечении 739 человек, в том числе 21 - в реанимации. C COVID-19 - 170 человек, из них 20 детей, 21 беременная, четыре человека в хирургическом отделении, девять пациентов в реанимации (восемь - на искуственной вентиляции легких)", - говорится в сообщении.

Главврач уточнила, что за сутки поступили 60 человек, из них три - с COVID-19. "Выписано 67 человек, из них 13 с выздоровлением по COVID-19", - добавила Краснова.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.