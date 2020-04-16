Прокуратура Москвы начала мониторинг реализации прав бизнеса на меры господдержки

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Столичная прокуратура организовала мониторинг обеспечения прав предпринимателей на предоставление мер господдержки. Об этом сообщается на официальной странице прокуратуры Москвы в Instagram.

"Прокуратурой города Москвы проводится системный мониторинг вопросов, связанных с реализацией субъектами предпринимательской деятельности столицы своих прав на получение мер государственной поддержки в условиях режима повышенной готовности, и состояния законности в указанной сфере", - говорится в сообщении. Для пресечения нарушений прав предпринимателей, а также их информационно-правовой поддержки налажен обмен информацией с профильными подразделениями правительства Москвы и бизнес-сообществом.

"Особое внимание органами прокуратуры Москвы уделяется проверке обоснованности и согласованию внеплановых проверок предпринимателей, а также эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на поддержку бизнеса", - отмечается в сообщении. Первостепенными остаются и задачи устранения административных барьеров, пресечение нарушений прав бизнеса в отношениях с контролирующими и правоохранительными органами. "Органы прокуратуры Москвы готовы защитить права добросовестных предпринимателей, строго соблюдающих закон", - сказано в собщении.