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Пандемия коронавируса нового типа

Более 1,5 тыс. медиков бесплатно заселили в гостиницы Москвы

Власти города отметили, что пока в программе участвуют порядка 20 гостиниц

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. медицинских работников бесплатно заселили в гостиницы Москвы, сообщила в четверг председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.

"Медики уже заезжают, уже заселились более 1,5 тыс. медицинских работников, - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24". - Все гостиницы предоставляют и питание, и другие дополнительные услуги, такие как прачечная, медработникам для того, чтобы сделать их пребывание удобным и безопасным".

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Проничева подтвердила, что пока в программе участвуют порядка 20 гостиниц. "Но так как количество заявок от медицинских учреждений у нас обновляется, появляются новые заявки, мы принимаем новые заявки от отелей, которые готовы участвовать в этой программе", - отметила она.

Глава комитета уточнила, что подбор гостиниц осуществляется с учетом местоположения. "Чтобы гостиница была размещена удобно по отношению к больнице, в которой работают медицинские сотрудники", - пояснила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией, бесплатных мест в гостиницах и услуг такси.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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