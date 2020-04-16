В Москве за 14 дней оштрафовали 107 нарушивших домашний карантин больных с коронавирусом

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Около 110 случаев нарушения карантина гражданами с подтвержденным коронавирусом, которые обязаны были находиться на домашнем лечении, зафиксировано в Москве, сообщил ТАСС в четверг начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.

"С момента ужесточения ответственности уже 107 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, общая сумма штрафов составила 428 тыс. рублей. Они все помещены на принудительное лечение в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево", - сказал Данчиков.

"Каждому оставшемуся на лечении дома при оформлении специального согласия разъясняются правила прохождения лечения, соблюдения строгого карантина до полного выздоровления, а также ответственность за нарушение этих правил", - сказал Данчиков, уточнив, что за последние три дня в Москве зафиксировано 39 нарушений карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, в том числе на территории Троицкого округа.

О ситуации

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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