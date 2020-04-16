Более 80 врачей будут лечить больных коронавирусом в больнице Спасокукоцкого в Москве

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. От 80 до 100 врачей будут ежедневно оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в лечебном корпусе № 6 городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Врачи готовы к напряженной работе. На каждую смену будут заступать от 80-100 врачей и от 150 работников среднего медперсонала. Для безопасности сотрудников на входе в отделение оборудован санитарный пропускник. Это не позволит инфекции распространяться и защитит персонал от заражения", - цитируются в сообщении слова главврача больницы Алексея Погонина.

Он отметил, что все врачи прошли дополнительное обучение со специалистами ведущих кафедр Московского государственного медико-стоматологического университета и медицинского симуляционного центра Боткинской больницы. Погонин добавил, что перепрофилированный под больных с коронавирусом корпус готов принять до 450 пациентов. "В реанимации 26 мест, и у нас есть резервные мощности - ремонт позволил провести медицинские газы почти на весь этаж, и у нас может быть увеличена реанимация фактически до 60 мест", - сказал он.

В больнице организовано разделение потоков, чтобы вновь прибывшие пациенты не пересекались с теми, кто выписывается. В наличии все необходимое оборудование, в том числе достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких.

14 апреля заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого в Москве готова к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией, для этого в стационаре был перепрофилирован лечебный корпус № 6.