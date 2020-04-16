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Пандемия коронавируса нового типа

Прокуратура Москвы открыла горячую линию для обращений о нарушениях в период пандемии

Также к прокурорам можно обратиться при нарушениях прав предпринимателей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы открыла горячую линию для обращений граждан по вопросам нарушения законодательства в условиях противодействия распространению коронавируса. Как говорится в сообщении на сайте столичной прокуратуры, "в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу до 16:45 граждане могут сообщить в органы прокуратуры о нарушении социальных и трудовых прав".

Также к прокурорам можно обратиться при нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности в условиях режима повышенной готовности, сообщать о нарушениях введенного в городе режима повышенной готовности, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также невыполнении карантинных мероприятий, о завышении цен на социально значимые продукты, товары и жизненно необходимые лекарственные препараты и о размещении недостоверных сведений о ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Поступившая информация о нарушениях станет поводом для организации прокурорской проверки, при наличии оснований будут приниматься исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан", - заверили в прокуратуре.

На сайте приведен список телефонов горячей линии в межрайонных и окружных прокуратурах города.

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