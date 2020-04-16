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Пандемия коронавируса нового типа

Более 80 пациентов проходят лечение в коронавирусном корпусе больницы Спасокукоцкого

Всего корпус готов принять до 450 пациентов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Свыше 80 пациентов уже находятся на лечении в корпусе № 6 городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого на севере Москвы, который был перепрофилирован под прием заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил в четверг в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" главврач больницы Алексей Погонин.

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"В стационаре на утро было 83 человека, состояния у всех разные, в основном, средней тяжести и тяжелые есть. Есть пациенты, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал Погонин.

Он уточнил, что в больницу поступают пациенты разного возраста, но преимущественно пока среднего и пожилого.

14 апреля заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что городская клиническая больница имени С.И. Спасокукоцкого в Москве готова к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией, для этого в стационаре был перепрофилирован лечебный корпус № 6. Всего корпус готов принять до 450 пациентов.

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