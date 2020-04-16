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Пандемия коронавируса нового типа

Более 150 добровольцев в двухсменном режиме помогают медикам в Москве

Большинство волонтеров являются студентами медицинских столичных вузов и колледжей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Свыше 150 добровольцев в двухсменном режиме оказывают помощь медицинским работникам в Москве в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, сообщается в четверг на сайте департамента здравоохранения столицы.

Департамент здравоохранения города Москвы совместно с Московским региональным отделением Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" (МРО ВОД "Волонтеры-медики") реализует мероприятия по оказанию помощи медицинским работникам государственной системы здравоохранения города Москвы в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. С 15 марта 2020 года более 150 добровольцев в двухсменном режиме помогают московским медикам", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 25 волонтеров-медиков ежедневно помогают в красной зоне в городской клинической больницы № 40 в Коммунарке, 15 - в городской клинической больнице № 15 им. Филатова, 10 человек - в госпитале для ветеранов войн № 3, 25 добровольцев помогают медработникам в городских поликлиниках. По данным департамента, большинство волонтеров-медиков являются студентами медицинских столичных вузов и колледжей.

"Ключевая задача таких добровольцев - помочь в выполнении различных функций, которые необходимы в больницах сейчас от административной работы до сестринского ухода. Каждая волонтерская группа проходит инструктаж по технике безопасности, знакомится с режимом работы медицинской организации и оказывает волонтерскую помощь - проводит измерение давления, пульса, температуры, смену нательного и постельного белья и другое. Волонтерам, которые помогают в красной зоне, выдаются специальные защитные костюмы и средства индивидуальной защиты и дезинфекции", - отмечается на сайте.

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