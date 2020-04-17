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Облачная погода и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

Ночью температура может опуститься до минус одного градуса

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Облачая погода с прояснениями, временами небольшие осадки и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 5-7 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до минус одного градуса.

Ветер северо-западный, западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 17 апреля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 4-9 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус четыре градуса.

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