{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Новая функция в приложении "Моя Москва" поможет жителям города получить цифровой пропуск

В приложении появился специальный сервис, который быстро сгенерирует код для получения по СМС разрешения совершать поездки по городу

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пользователи могут оформить пропуск для перемещения по городу с помощью приложения "Моя Москва" благодаря новой функции. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Новый сервис "Цифровой пропуск" заработал в мобильном приложении "Моя Москва". С его помощью пользователи могут быстро сгенерировать специальный код для получения по СМС разрешения совершать поездки по городу. Код нужно всего лишь скопировать и отправить в бесплатном сообщении на номер 7377. После этого сразу же придет ответ с данными цифрового пропуска", - говорится в сообщении.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, слова которого приводятся в материале, код, созданный в приложении, не является цифровым пропуском, но он помогает быстро его получить. На заполнение данных в чате при заблаговременной подготовке паспорта и, например, карты "Тройка" уйдет не больше пяти минут. СМС-подтверждение при корректном вводе информации приходит мгновенно.

Он подчеркнул, что такой способ значительно упрощает процесс получения цифровых пропусков и экономит время горожан, пользующихся приложением "Моя Москва".Только за первый день работы сервиса в приложении "Моя Москва" были сгенерированы около 14 тыс. кодов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля объявил, что столичные власти с 13 апреля на неделю приостанавливают работу большинства организаций и компаний столицы и начинают вводить пропускную систему для передвижения по городу. Он пояснил, что решение связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте начали действовать в Москве 15 апреля. Жители столицы могут оформить их тремя способами: онлайн на портале mos.ru. Для этого нужно авторизоваться на портале, выбрать услугу "Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы"; с помощью бесплатного СМС на номер 7377. В сообщении надо указать код цели и сведения, необходимые для оформления цифрового пропуска; через единую справочную службу правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы рассказали, когда настанет пик заболеваемости коронавирусной инфекцией
По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, пик ожидается в ближайшие две-три недели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС