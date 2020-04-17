Новая функция в приложении "Моя Москва" поможет жителям города получить цифровой пропуск

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пользователи могут оформить пропуск для перемещения по городу с помощью приложения "Моя Москва" благодаря новой функции. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"Новый сервис "Цифровой пропуск" заработал в мобильном приложении "Моя Москва". С его помощью пользователи могут быстро сгенерировать специальный код для получения по СМС разрешения совершать поездки по городу. Код нужно всего лишь скопировать и отправить в бесплатном сообщении на номер 7377. После этого сразу же придет ответ с данными цифрового пропуска", - говорится в сообщении.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, слова которого приводятся в материале, код, созданный в приложении, не является цифровым пропуском, но он помогает быстро его получить. На заполнение данных в чате при заблаговременной подготовке паспорта и, например, карты "Тройка" уйдет не больше пяти минут. СМС-подтверждение при корректном вводе информации приходит мгновенно.

Он подчеркнул, что такой способ значительно упрощает процесс получения цифровых пропусков и экономит время горожан, пользующихся приложением "Моя Москва".Только за первый день работы сервиса в приложении "Моя Москва" были сгенерированы около 14 тыс. кодов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля объявил, что столичные власти с 13 апреля на неделю приостанавливают работу большинства организаций и компаний столицы и начинают вводить пропускную систему для передвижения по городу. Он пояснил, что решение связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте начали действовать в Москве 15 апреля. Жители столицы могут оформить их тремя способами: онлайн на портале mos.ru. Для этого нужно авторизоваться на портале, выбрать услугу "Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы"; с помощью бесплатного СМС на номер 7377. В сообщении надо указать код цели и сведения, необходимые для оформления цифрового пропуска; через единую справочную службу правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77.