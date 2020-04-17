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В Москве не зафиксировали очереди при входе в метро из-за проверки пропусков

Ранее сообщалось, что власти будут поэтапно вводить систему проверки пропусков по "Тройке", "Стрелке" или социальной карте

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники московского метрополитена не зафиксировали затруднений на входах и выходах станций из-за проверки электронных пропусков у горожан. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры.

"Затруднений в метро не зафиксировано, но выявлены 74 человека с температурой. Пожалуйста, оставайтесь дома", - говорится в сообщении.

В среду Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю наличия цифровых пропусков при входе в метро. Сообщалось, что власти будут поэтапно вводить систему проверки пропусков по "Тройке", "Стрелке" или социальной карте.

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