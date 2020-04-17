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Пандемия коронавируса нового типа

Более 190 человек с коронавирусом находятся на лечении инфекционной больнице №2 в Москве

Всего в медицинском учреждении на утро пятницы проходят лечение 742 человека

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в московской Инфекционной больнице №2 со 170 увеличилось до 197. Всего в медицинском учреждении на утро пятницы проходят лечение 742 человека, сообщила в пятницу на своей странице в Facebook главврач больницы Светлана Краснова.

Больница №2 является одной из основных баз по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в столице.

"Всего у нас находится 742 человека, в том числе 21 пациент в реанимации. C COVID-19 - 197 человек, из них 21 ребенок, 25 беременных и рожениц, родильниц, пять человек в хирургическим отделении, десять пациентов в реанимации", - говорится в сообщении.

Она добавила, что за последние сутки к ним поступило 65 человек, из них 32 - с COVID-19. Также были выписаны 62 человека, из них пять - с выздоровлением по COVID.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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