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Пандемия коронавируса нового типа
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Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 18,1 тыс. человек

За сутки коронавирусом заразились 1 959 человек

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Новые 1 959 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве - на 43% больше, чем днем ранее. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Подавляющее большинство из 1 959 новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве - люди младше 65 лет, около 5,5% - дети. 

"Больше 52% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% - от 46 до 65 лет и еще 11% старше 65 лет, причем больше 3,5% из них - старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.

Всего в столице более 18 тыс. 105 зараженных.

В новость были внесены изменения (11:40 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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