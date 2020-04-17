Число пациентов коронавирусного корпуса больницы Спасокукоцкого в Москве выросло вдвое

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Около 80 человек поступило за сутки на лечение в корпус №6 городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого на севере Москвы, который с 14 апреля был перепрофилирован под прием заразившихся коронавирусом. Общее число пациентов составило 163 человека, сообщил в пятницу в эфире Первого канала главврач больницы Алексей Погонин.

"У нас за сутки поступило 79 человек. Всего [в больнице] находятся 163 пациента, из них 13 в реанимации, девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал Погонин. В четверг он сообщал, что в корпусе проходят лечение 83 человека.

По словам Погонина, на сегодняшний день коронавирус подтвержден лишь у шести человек. "Остальные поступили с диагнозом "внебольничная пневмония". Мы взяли у них мазки и будем получать результаты - картина может меняться", - добавил он. Погонин отметил, что большинство пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Всего корпус больницы готов принять до 450 пациентов.