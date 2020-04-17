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Волонтеры и курьеры за неделю воспользовались велопрокатом в Москве 16,5 тыс. раз

Всего в этом году в системе велопроката будет работать более 600 станций и свыше 6 тыс. велосипедов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Курьеры и волонтеры воспользовались бесплатным велопрокатом в Москве 16,5 тыс. раз за первую неделю работы сервиса. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба столичного департамента транспорта.

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"С 10 апреля велопрокат бесплатно доступен только тем, кто доставляет продукты, готовую еду и товары первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть дома в условиях самоизоляции, в первую очередь пожилым и хронически больным людям. За неделю волонтеры и курьеры брали в аренду велосипеды 16,5 тыс. раз", - отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.

Также волонтерам и курьерам доступны 500 электросамокатов - в день на них совершается 400-500 поездок, добавил Ликсутов.

Всего в этом году в системе велопроката Москвы будет работать более 600 станций и более 6 тыс. велосипедов, а после окончания режима изоляции воспользоваться сервисом сможет каждый москвич.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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