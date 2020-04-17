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Пандемия коронавируса нового типа
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Полиция передала в московские суды три дела о нарушении карантина гражданами

Кроме того, суды получили еще шесть административных материалов в отношении юридических лиц

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московские суды в пятницу получили еще три административных материала в отношении граждан и шесть в отношении юридических лиц по фактам нарушения режима самоизоляции и карантина. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В пятницу полицией были направлены в московские суды три материала по статье 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и шесть материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")", - сказала она.

Собеседница агентства уточнила, что в отношении граждан пять материалов ранее были рассмотрены Тверским районным судом, каждому нарушителю назначен штраф в размере 15 тыс. рублей. "Один из привлеченных к ответственности, который находился за 16 км от места фактического проживания, работал в магазине "Точка любви", другие находились в интернет-кафе", - пояснила Солопова.

Также в районных судах зарегистрировано, но не рассмотрено еще три материала по статье 6.3 КоАП РФ. "В одном случае женщине вменено в вину то, что она, будучи лицом, находящимся на изоляции для лечения новой коронавирусной инфекции, для оплаты кредита покинула место проживания. Суду предстоит исследовать все обстоятельства дела, установить наличие состава правонарушения", - сказала Солопова.

Административные материалы в отношении шести юридических лиц зарегистрированы в различных судах Москвы, но пока не рассмотрены.

В новость внесена правка (17:12 мск) — уточняется количество административных материала в отношении граждан.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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