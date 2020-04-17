В Москве при 9 больницах построят временные модули для выздоравливающих от коронавируса

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Временные сооружения для пациентов с коронавирусом, идущих на поправку, появятся при девяти московских больницах. В общей сложности в комфортных отапливаемых модулях планируется оборудовать до 1,2 тыс. коек, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Возведение каркасно-тентовых конструкций обеспечит дополнительные мощности для наблюдения пациентов. В этих временных сооружениях будут созданы все условия для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков. Здесь те пациенты, которые уже не нуждаются в серьезной медицинской помощи, однако их состояние еще не полностью стабильно и не позволяет выписать их домой, смогут остаться на несколько дней под наблюдением. На территории пяти московских больниц уже начали возведение дополнительных временных сооружений для пациентов с коронавирусом, в ближайшее время работы начнутся еще по 4 адресам", - сказали в штабе.

Все мобильные модули будут отапливаться - либо от тепловой сети больниц, либо от электричества. К ним будет подведена горячая и холодная вода. Каждая палата будет оборудована санузлом и телевизором. В среднем площадь одного сооружения будет составлять от 800 до 1,4 тыс. метров.

13 апреля начались работы по установке каркасно-тентовых конструкций в НИИ имени Н.В. Склифосовского, ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ № 24, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, ГУБ № 40 в Коммунарке. В ближайшее время работы также начнутся в ГКБ имени С.С. Юдина, ГКБ № 52, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, а также в инфекционной клинической больнице № 2. Все работы по возведению планируется завершить до 30 апреля.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве строят новые медицинские объекты и перепрофилируют старые. Работы по переоборудованию стационаров для пациентов с COVID-19 идут круглосуточно. Отделения открывают на базе федеральных, городских и частных больниц.