Прием заявок на новую кредитную поддержку МСП в Москве может начаться в мае

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Прием заявок по новой программе кредитной поддержки малого и среднего бизнеса в Москве может начаться в середине мая. Об этом заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Сейчас идет работа с банками по выработке кредитных продуктов для предпринимателей. Рассчитываем, что в середине - второй половине мая возможно будет подаваться на заключение льготных договоров кредитования", - сказал Фурсин в ходе онлайн-заседания рабочей группы при правительстве Москвы по выработке антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Сейчас, отметил он, прорабатываются предельные суммы кредитования, при этом программа не будет ограничена по сферам бизнеса.

В среду, 15 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске в ближайшие дни программы кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. Так, по ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. По новым "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности правительство города будет субсидировать ставку до 8%.