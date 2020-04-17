Жителям Москвы помогают около 5 тыс. волонтеров

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Около 5 тыс. волонтеров готовы помочь людям в период режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"В волонтерской службе у нас работают порядка 5 тыс. человек. Они помогают в том числе и продукты приобрести, и бумаги оформить", - сказал Немерюк.

Он отметил, что все службы доставки работают стабильно, практически у всех торговых сетей она бесплатная.

По его словам, у сетей доставки сейчас серьезная конкуренция. У всех курьеров проверяют температуру, как и у продавцов, грузчиков.